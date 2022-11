Spagna: ministra Robles, possibile essere contrari a riforma sedizione ma Costituzione è protetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- È possibile essere contrari a una "decisione politica" come la riforma del reato di sedizione annunciata dal governo, ma l'ordine costituzionale è tutelato in Spagna e "non sarà toccato" da questa modifica del codice penale. Lo ha detto la ministra della Difesa, Margarita Robles, ammettendo che è "legittimo" che ci siano persone che non la condividono, anche se spesso chi si oppone a questa riforma lo fa "con motivazioni che non corrispondono alla realtà". A questo proposito, Robles ha ribadito che i reati contro la Costituzione "rimangono intatti" e sono "pienamente protetti". La proposta di legge depositata dal Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e da Unidas Podemos per la riforma del reato di sedizione ha iniziato il suo percorso al Congresso dei deputati spagnolo ieri e potrebbe superare il primo test la prossima settimana in una nuova sessione plenaria prevista dai due gruppi che compongono la coalizione di governo.(Spm)