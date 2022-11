Mediterraneo: al via oggi a Roma la conferenza Shade Med 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi a Roma, presso Palazzo Guidoni, sede del Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti, l'undicesima edizione della Conferenza Shade Med 2022 - “Shared awareness and DEconfliction for the MEDiterranean”. Oltre 200 ospiti provenienti da 31 Paesi e 25 organizzazioni sono attesi all’evento di due giorni, co-organizzato con il Comando marittimo della Nato (Marcom), con l’obiettivo di tracciare un quadro della complessa situazione che sta vivendo la regione del Mediterraneo. E’ la terza volta che la conferenza viene organizzata dall'Operazione EuNavFor Med - Irini e la prima in presenza dopo la pandemia di Covid-19. Questa undicesima edizione sarà incentrata sullo stallo politico della Libia e le sue ripercussioni nel Sahel, nonché sulle operazioni di sicurezza marittima in un periodo di interdipendenza tra conflitto, cibo, energia e cambiamento climatico tra Europa e Nord Africa dopo la guerra in Ucraina. I lavori saranno aperti dall’ammiraglio Stefano Turchetto, comandante delle operazioni di Irini, e dal vice ammiraglio Didier Piaton, vice comandante di Marcom. (segue) (Res)