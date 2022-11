Mediterraneo: al via oggi a Roma la conferenza Shade Med 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal traffico illegale e dalle operazioni di pirateria alla missione di esplorazione energetica e all'atteggiamento militare, le acque che circondano l'Europa sono diventate più tempestose. Sia l'Ue che la Nato hanno un interesse vitale nel mantenere rotte marittime sicure, aperte e pacifiche, come è stato confermato dai documenti strategici di entrambe le organizzazioni, la bussola strategica dell'Ue e il concetto strategico della Nato. Relatori di alto livello cercheranno di far luce sulle possibili implicazioni per l'approccio dell'Alleanza e dell'Ue alla sicurezza marittima nel Mediterraneo. Non solo. A dieci anni dalla primavera araba, la regione è oggi al centro di trasformazioni importanti. Basti pensare che nel 2050 la popolazione in Africa supererà un miliardo di abitanti. La Siria devastata da guerra, l'instabilità in Libano, Sahel e in Maghreb, la diffusione del terrorismo, la crisi dei rifugiati, la spinta alla migrazione, gli alti tassi di disoccupazione, i gravi problemi dei governi sono solo alcune sfide che saranno discusse nel corso della conferenza. (segue) (Res)