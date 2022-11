Mediterraneo: al via oggi a Roma la conferenza Shade Med 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni multinazionali di sicurezza marittima si sono evolute dal 2001, quando fu lanciata l'Operazione Active Endeavour per combattere il terrorismo dopo l'11 settembre. I vent'anni successivi hanno visto nuovi sforzi volti a contrastare la pirateria nel Corno d'Africa, il traffico di esseri umani e di armi nel Mediterraneo e il miglioramento della consapevolezza della situazione marittima e il rafforzamento delle capacità di sicurezza marittima regionale. Con il ritorno dei grandi conflitti in Europa, potrebbero emergere nuove minacce alla sicurezza marittima per i cavi sottomarini, la sicurezza dei flussi energetici marittimi, la libertà di navigazione commerciale e l'integrità dei domini cibernetico ed elettromagnetico. I relatori discuteranno in che modo le operazioni di sicurezza marittima dovrebbero rispondere a queste sfide. (segue) (Res)