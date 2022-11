Mediterraneo: al via oggi a Roma la conferenza Shade Med 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, la quota maggiore delle importazioni di grano di Tunisia, Libia ed Egitto viene dall'Ucraina o dalla Russia. Mentre i prezzi del cibo e il pericolo di una crisi alimentare continuano a salire e mentre la guerra della Russia si trascina, questi Stati nordafricani diventano sempre più dipendenti dall'Ue per ricevere una mano. D'altra parte, l'Ue desidera disperatamente ricevere più gas e petrolio dai Paesi nordafricani e potrebbe approfittare del potenziale della regione per quanto riguarda l'energia solare. Come potrebbe questa interdipendenza diventare reciprocamente vantaggiosa a breve, medio e lungo termine? Questa e altre domande saranno discusse nel corso dei lavori. (Res)