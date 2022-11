Imprese: Istat, stabili registrazioni terzo trimestre, fallimenti +1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre, il numero complessivo di registrazioni si mantiene sostanzialmente invariato rispetto al trimestre precedente, segnando una riduzione dello 0,5 per cento. Lo riferisce l'Istat. A livello settoriale, cali congiunturali consistenti caratterizzano il settore dei trasporti (-10,8 per cento), delle costruzioni (-6,7 per cento) e dei servizi finanziari, professionali e immobiliari (-4,5 per cento). Sono invece in crescita i settori del commercio (+8,8 per cento) e delle attività dell’industria in senso stretto, che mostrano un incremento del 5,7 per cento. Rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente, il totale delle registrazioni risulta in diminuzione (-6,6 per cento). L’unico settore con una variazione marcatamente positiva è quello dei servizi di alloggio e ristorazione che cresce del 6,3 per cento, mentre si registrano forti riduzioni nei servizi di informazione e comunicazione (-12,8 per cento), nelle costruzioni (-10,2 per cento), nel commercio (-9,9 per cento) e, in misura minore, nei servizi finanziari, professionali e immobiliari (-6,8 per cento). Per quanto riguarda i fallimenti, si registra un lieve aumento rispetto al trimestre precedente (+1,0 per cento) mentre prosegue la forte riduzione in termini tendenziali (-20,6 per cento). (Rin)