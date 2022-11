Vietnam-Nuova Zelanda: incontro primi ministri, focus su cooperazione difesa e mercati agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, in visita ufficiale in Vietnam (14-17 novembre), ha incontrato tra ieri e oggi l’intera leadership vietnamita: oltre all’omologo Pham Minh Chinh, il presidente Nguyen Xuan Phuc, il segretario generale del Partito comunista, Nguyen Phu Trong, e il presidente dell’Assemblea nazionale (il parlamento unicamerale), Vuong Dinh Hue. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Hanoi. Nei colloqui tra primi ministri, si legge in un comunicato, è stato deciso di espandere la cooperazione di difesa e sicurezza, in particolare nell’industria della difesa, nella medicina militare, nelle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, nella sicurezza informatica, nella lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale, nella prevenzione e gestione dei disastri. Inoltre, saranno avviate trattative in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione. Per quanto riguarda il commercio, i premier hanno sollecitato l’ulteriore apertura dei mercati dei prodotti agricoli e l’efficace attuazione degli accordi regionali di libero scambio di cui i rispettivi Paesi fanno parte. Per il 2024 è stato fissato l’obiettivo di interscambio commerciale di due miliardi di dollari. (segue) (Fim)