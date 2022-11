Vietnam-Nuova Zelanda: incontro primi ministri, focus su cooperazione difesa e mercati agricoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno espresso soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni bilaterali negli ultimi anni e per l’avanzamento del programma d’azione 2021-2024 per l’attuazione del partenariato strategico bilaterale e hanno concordato di aumentare lo scambio di visite e incontri a tutti i livelli. La parte vietnamita ha sollecitato ulteriori investimenti da parte neozelandese, impegnandosi a promuovere condizioni d’impresa favorevoli. Istruzione e formazione, industria manifatturiera e di trasformazione, agricoltura, silvicoltura, pesca ed edilizia sono i principali settori indicati. Tra i temi anche il turismo, l’aviazione, la cultura, il turismo, lo sport e il lavoro. A questo proposito Ardern ha annunciato il raddoppio temporaneo della quota riservata ai cittadini vietnamiti nel programma neozelandese di vacanze-lavoro. (segue) (Fim)