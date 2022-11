Slovenia: Pil cresciuto del 3,4 per cento nel terzo trimestre del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica in Slovenia è stata "significativamente" più lenta nel terzo trimestre del 2002 rispetto ai due precedenti rilevamenti. Lo rivela l'Ufficio di statistica del Paese secondo cui il prodotto interno lordo della Slovenia è aumentato del 3,4 per cento su base annua in termini reali nel terzo trimestre dell'anno in corso, rispetto all'8,3 per cento del secondo e al 9,7 per cento del primo periodo. La crescita del Pil è stata positivamente influenzata dai consumi delle famiglie, dagli investimenti in immobilizzazioni e dall'interscambio di servizi con l'estero. Il rallentamento è stato invece più pronunciato nella crescita della domanda interna. (Seb)