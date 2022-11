Covid: in Veneto 6.553 nuovi positivi e undici decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino regionale sui dati relativi al contagio da Covid-19 in Veneto registra nelle ultime 24 ore un aumento delle persone attualmente positive in regione, che sono 53.436 (+2.008), e undici decessi. A crescere sono anche i ricoveri ospedalieri, che hanno raggiunto quota 1.115 (+20), mentre la cifra relativa ai pazienti in terapia intensiva resta stabile a 46. Le persone in isolamento nelle ultime 24 ore sono state 6.553. (Rev)