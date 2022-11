Regno Unito: “Financial Times”, allo studio nuova tassa su extraprofitti dei produttori di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, sta preparando una nuova imposta del 40 per cento sugli extraprofitti delle compagnie produttrici di energia elettrica. Lo ha riferito il quotidiano britannico “Financial Times”. Lo scopo – spiega il giornale – è quello di raccogliere risorse per poter concedere aumenti indicizzati all’inflazione a indennità assistenziali e pensioni, oltre a finanziare gli aiuti destinati ad alleggerire il peso delle bollette energetiche sulle famiglie. Questa soluzione varrà per i sovraprofitti oltre una certa soglia di prezzo per megawattora, secondo quanto hanno riferito al “Financial Times” fonti prossime alla discussione sul tema. Giovedì prossimo il responsabile del Tesoro britannico userà il programma fiscale di medio termine – la cosiddetta dichiarazione d’autunno – anche per aumentare l’imposta già in vigore sugli extraprofitti di società petrolifere e del gas, che dovrebbe passare da un’aliquota del 25 al 35 per cento, oltre a prorogarla fino al 2028. Le due imposte sugli extraprofitti dovrebbero generare entrate per oltre 45 miliardi di sterline in sei anni (oltre 51 miliardi di euro), anche se la cifra definitiva dipenderà dai prezzi dell’energia. (Rel)