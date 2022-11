Ucraina: Borrell, missione europea fornirà addestramento specifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione europea di addestramento delle truppe ucraine è importante perché l'Ucraina ne ha bisogno. Lo ha detto Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al suo arrivo al Consiglio dei ministri della Difesa a Bruxelles. "Abbiamo ricevuto le richieste, dai generali e dall'esercito ucraino, di un addestramento specifico per i loro soldati", ha detto. "La guerra oggi è una cosa molto sofisticata. Richiede capacità specifiche, per essere in grado di usare le armi e le tattiche moderne, in un tipo di conflitto che è completamente diverso da quella che eravamo abituati a vedere", ha aggiunto Borrell. "Gli eserciti devono essere completamente addestrati. E la cosa importante è che i diversi Stati membri europei contribuiranno con le loro diverse capacità di addestramento. Non solo nei Paesi di confine. Tutti i Paesi europei contribuiranno", ha concluso. (Beb)