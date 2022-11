Cina-Paesi Bassi: Xi incontra premier Rutte, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Paesi Bassi dovrebbero consolidare la fiducia reciproca, incrementare gli scambi al vertice e ampliare i campi di cooperazione per favorire il progresso del partenariato globale. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante un incontro tenuto oggi con il primo ministro olandese, Mark Rutte, a margine del vertice dei leader del G20 a Bali, in Indonesia. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa "China News Service", il presidente cinese ha posto particolare enfasi sull'instabilità del panorama economico, evidenziando l'importanza di evitare il disaccoppiamento e la strumentalizzazione delle questioni economiche per mantenere la stabilità delle catene d'approvvigionamento globali. Xi si è inoltre detto pronto a cooperare con la controparte per tutelare il sistema degli scambi incentrato sull'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), sostenere il multilateralismo e creare un ambiente internazionale favorevole allo sviluppo. Ha inoltre auspicato un contributo da parte dei Paesi Bassi per favorire il progresso "sano e stabile" dei legami Cina-Unione europea.(Cip)