- A margine del G20 a Bali tra il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato il ministro delle Finanze dell'Arabia Saudita, Mohammed Aljadaan, per discutere della situazione economica, della crisi energetica e delle sue conseguenze economiche e per la cooperazione tra i due Paesi. Lo scrive in un tweet il ministero dell'Economia e delle Finanze. (Rin)