Sardegna: nuove nomine e congressi cittadini per la Lega (2)

- "La riorganizzazione del nostro partito nel territorio parte dai nostri militanti storici e più fedeli – ha commentato Giagoni - parte da quelle persone che sono sempre state presenti e che non hanno cercato di cavalcare l'onda del vincitore per poi scomparire, parte da quei militanti che, muniti talvolta di necessario senso critico, sono sempre rimasti al fianco del nostro movimento”. Quanto alle nuove nomine, Giagoni si è detto “assolutamente certo che ognuno di loro saprà interpretare al meglio lo spirito della Lega a tutela dei nostri territori, delle nostre famiglie, delle nostre imprese e dei nostri militanti, che hanno reso possibile la crescita del partito in Sardegna in questi anni. Adesso si continuerà a lavorare pancia a terra a sostegno anche di tutti quegli amministratori locali che guardano alla Lega come un punto di riferimento nel nuovo governo del centrodestra”. (Rsc)