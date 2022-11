Energia: Russia intende inviare due milioni di tonnellate di Gnl in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia dovrebbe inviare due milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (Gnl) dal progetto Arctic Gnl 2 al Giappone nel prossimo anno. Lo ha dichiarato Mikhail Galuzin, ambasciatore russo in Giappone, nel corso di una conferenza stampa. "Questo gas è un elemento essenziale per fornire energia al Giappone e garantire gli interessi strategici del Paese nella sicurezza energetica", ha spiegato Galuzin. Inoltre, come ha aggiunto il diplomatico russo, lo sviluppo del progetto su produzione Arctic Gnl 2, insieme al fatto che Tokyo ha deciso di mantenere le sue quote nel progetto Sakhalin-2 indicherebbe che "le false affermazioni diffuse in Occidente sul presunto uso dell'energia dalla Russia come arma politica sono assolutamente infondate". (Rum)