Ucraina: von der Leyen al G20, dobbiamo porre fine a questa guerra

- E' necessario porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al summit del G20 in corso a Bali, in Indonesia, durante la sessione sulla sicurezza alimentare ed energetica. "La guerra della Russia non solo è ingiustificata, non provocata e illegale, ma sta causando immense sofferenze in Ucraina e danni all'economia globale", ha detto. "Come molti altri a questo tavolo, l'Ue condanna questa guerra", ha aggiunto von der Leyen. "Il G20 deve ora lavorare insieme per affrontare le gravi conseguenze globali della guerra, soprattutto la crisi alimentare, dove l'Europa sta facendo del suo meglio per alleviare la situazione, e la crisi energetica", ha proseguito nel suo intervento. "La guerra in Ucraina ha aperto gli occhi all'Ue. Vediamo letteralmente che la Russia, invece di vendere il gas, preferisce bruciarlo. Siamo quindi favorevoli all'introduzione di un tetto al prezzo del petrolio. Ciò andrà a forte beneficio anche dei Paesi a basso e medio reddito", ha dichiarato con der Leyen. "La nostra migliore risposta a questa situazione è accelerare la transizione verde verso l'energia pulita, l'unica risposta alla crisi energetica e a quella climatica", ha concluso. (Beb)