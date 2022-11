Thailandia-Francia: Macron in visita da domani al 18 novembre per Apec e impegni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, sarà in visita in Thailandia, a Bangkok, da domani al 18 novembre 2022 per partecipare come ospite alla Settimana dei leader economici dell’Apec, la Cooperazione economica Asia-Pacifico, su invito del governo thailandese. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri della Thailandia, sottolineando che si tratta della prima visita di un presidente francese da 16 anni (Jacques Chirac nel 2006). Macron sarà accompagnato da una delegazione di 120 persone (stampa inclusa), comprendente la ministra degli Esteri, Catherine Colonna, e incontrerà il primo ministro thailandese, Prayut Chan-o-cha, il 17 novembre. Al termine del programma bilaterale le parti rilasceranno un comunicato stampa congiunto sulle priorità nell’ambito della tabella di marcia per le relazioni franco-thailandesi per il periodo 2022-24, definita a febbraio a Parigi con l’obiettivo di istituire un partenariato strategico nel 2024. Quattro i pilastri: questioni politiche e di sicurezza, economiche, interpersonali e globali. (segue) (Fim)