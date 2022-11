Serbia: premier Brnabic incontra presidente banca Aiib, focus su investimenti infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba Ana Brnabic ha incontrato a Singapore il presidente della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib), Jin Liqun, con il quale ha discusso di potenziali investimenti economici nel Paese balcanico e della cooperazione volta a nuovi progetti infrastrutturali. Secondo l'emittente radiotelevisiva "Rtv", la premier ha informato Liqun sulle riforme attuate dalla Serbia, incentrate principalmente su nuovi investimenti nell'innovazione e nello sviluppo, e ha sottolineato di "essere orgogliosa" che Belgrado sia un membro della stessa istituzione dal dicembre 2018. Brnabic ha quindi incontrato anche Marc Raibert, presidente della società Boston Dynamics, l'azienda di ingegneria e robotica più famosa al mondo, a cui ha illustrato le riforme attuate dal suo Paese, principalmente nel campo dell'istruzione e della digitalizzazione, e con il quale ha discusso dell'apertura di una filiale per la ricerca e lo sviluppo in Serbia. (Seb)