Repubblica Centrafricana: Consiglio di sicurezza Onu rinnova per un anno mandato della missione Minusca

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato per un altro anno il mandato della Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Repubblica Centrafricana (Minusca). Secondo quanto riferito dall'emittente "Rfi", le trattative sul rinnovo sono state più complicate del previsto dal momento che tre Paesi - Russia, Cina e Gabon - si sono astenuti. Il maggior punto di contesa ha riguardato la richiesta di revoca del divieto di voli notturni da parte della Minusca - contenuta nella delibera - che il governo di Bangui aveva decretato qualche anno fa per limitare le interazioni con i voli operati dai mercenari russi del gruppo Wagner. Nessun cambiamento né per quanto riguarda il numero delle unità impiegate nella missione - che mantiene il suo tetto di 14.400 militari e 3.020 poliziotti - né per quanto riguarda il mandato, in base al quale la missione è chiamata a proteggere i civili e sostenere il processo di pace e l'accordo politico del 6 febbraio 2019. I tre Paesi africani membri di turno del Consiglio - Kenya, Ghana e Gabon - hanno cercato di difendere la posizione centrafricana su più punti e hanno chiesto che il sostegno all'estensione dell'autorità dello Stato non appaia più come compito prioritario della Minusca. Nonostante la concessione, il Gabon ha ritenuto che le osservazioni non siano state sufficientemente prese in considerazione e si è astenuto per protesta. (Res)