Australia-Cina: premier albanese incontra Xi Jinping a Bali

- Il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, è impegnato in un colloquio con il presidente della Cina Xi Jinping, a margine del vertice del G20 in corso a Bali, in Indonesia. Lo riferisce l'emittente televisiva australiana "Abc". Il colloquio ufficiale, in corso all'albergo Mulia Resort di Bali, è il primo tra i leader dei due Paesi dal 2016, quando Xi incontrò l'allora primo ministro australiano Malcolm Turnbull. "Abbiamo avuto le nostre divergenze, e l'Australia non rinuncerà ai propri interessi e valori", ha detto Albanese dopo la stretta di mano che ha dato inizio all'incontro, esprimendo però l'auspicio di poter intraprendere con la Cina "uno scambio e un dialogo costruttivi". L'incontro odierno, ha sottolineato il premier australiano, "giunge in un momento di grande incertezza globale. Affrontiamo le sfide del Covid e della ripresa, facciamo fronte al cambiamento climatico e agli shock delle catene di fornitura. Mentre affrontiamo queste sfide - ha proseguito Albanese - dobbiamo lavorare verso un Indo-Pacifico stabile, prospero e pacifico, e per un sistema internazionale governato dal diritto internazionale e dai principi della Carta delle Nazioni Unite". Il premier australiano ha fatto riferimento alle tensioni diplomatiche intercorse tra Canberra e Pechino negli ultimi anni, richiamando ai principi posti alla base delle relazioni diplomatiche bilaterali nel 1972: "Equità, rispetto e beneficio reciproco e l'impegno alla coesistenza pacifica". (Fim)