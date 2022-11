Imprese: Iliad, nei primi nove mesi del 2022 utile netto a 756 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2022 Iliad ha registrato un utile netto di 756 milioni di euro, contro i 363 milioni dell'anno precedente. È quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo francese. Sempre nei primi nove mesi dell'anno. il margine operativo lordo è aumentato del 12,6 per cento, a 2,42 miliardi di euro. Iliad tra gennaio e settembre in Italia ha registrato ricavi per 679 milioni di euro, il 15,2 per cento in più su base annua.(Frp)