M5s: Conte, al via creazione gruppi territoriali, rilanciamo politica dal basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, annuncia con un videomessaggio su Twitter la pubblicazione del regolamento per la creazione di gruppi territoriali che “alimenteranno dal basso” l’azione politica del Movimento. “Il gruppo territoriale – sottolinea Conte – ci consentirà di piantare salde le nostre radici nelle città, nei paesi, nelle periferie, nei territori. Abbiamo bisogno di alimentare la nostra azione politica dal basso, con le vostre idee, i vostri progetti e le vostre proposte”, perché “la politica è ovunque si raccolgono dei cittadini che consapevoli dei propri diritti decidono di elaborare progetti, di fare del bene per la propria comunità di appartenenza”. “Adesso – prosegue il presidente del M5s – abbiamo una possibilità concreta: da oggi potete iscrivervi, e con un numero minimo di 30 persone partirà l’istruttoria e avrete così la possibilità di essere autorizzati come gruppo territoriale”. “Abbiamo bisogno di voi, ho sempre detto che la forza del M5s deve essere il coinvolgimento dei cittadini, la cittadinanza attiva”, prosegue. “Sarete le scintille che alimenteranno la nostra azione politica, il cuore pulsante della nostra azione. Rimbocchiamoci tutti le maniche e partiamo tutti insieme”, conclude. (Rin)