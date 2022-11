Ucraina: Macron chiede a Xi di intervenire per far tornare Putin "al tavolo dei negoziati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha chiesto all'omologo cinese, Xi Jinping, di sfruttare i suoi rapporti con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, affinché quest'ultimo torna la "tavolo delle negoziazioni" per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha reso noto l'Eliseo parlando dell'incontro trai due leader avvenuto a margine del summit del G20 a Bali, in Indonesia. Il presidente cinese ha "apportato il suo sostegno agli sforzi di mediazioni europei" e ha confermato la sua "opposizione all'utilizzo dell'arma atomica", ha spiegato Parigi. Secondo la presidenza francese "le linee cominciano a muoversi" in merito alla posizione di Pechino. (Frp)