Ucraina: "Politico", Casa Bianca tenta di ricomporre frattura interna su opportunità negoziati

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta tentando di ricomporre le proprie divisioni interne in merito all'opportunità di un approccio diplomatico al conflitto in Ucraina. Lo scrive "Politico", che conferma le recenti indiscrezioni del "New York Times" in merito alle pressioni di alcuni funzionari della Casa Bianca favorevoli a tentare un approccio negoziale con la Russia, specie dopo il ritiro delle forze russe da Kherson. Secondo "Politico", diversi funzionari dell'amministrazione continuano a sostenere la posizione espressa pubblicamente nei giorni scorsi dal capo dello stato maggiore congiunto, generale Mark Milley, che ha definito il ritiro una potenziale "finestra aperta" per la pace. Washington teme che tali messaggi possano essere interpretati da Kiev come un venir meno del sostegno statunitense; dagli alleati degli Stati Uniti giungono inoltre segnali di preoccupazione per i costi globali crescenti del conflitto, e per il progressivo ridimensionamento dei loro arsenali a seguito dei continui aiuti militari alle forze ucraine. Secondo fonti citate da "Politico", il dipartimento della Difesa Usa avverte che le difficoltà incontrate dalle forze ucraine nelle scorse settimane, prima del ritiro russo da Kherson, sono un'anticipazione di quanto accadrà qualora Kiev tentasse di riconquistare i territori occupati dalla Russia dal 2014. Inoltre, il dipartimento di Stato Usa starebbe "gettando le basi" per colloqui di pace tra Ucraina e Russia, che però Washington intenderebbe agevolare solo "in piena consultazione con i partner a Kiev". (Was)