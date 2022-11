Arabia Saudita: tasso di inflazione in crescita per il decimo mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Arabia Saudita è aumentato per il decimo mese consecutivo, a ottobre, di oltre il 3 per cento su base annua. È quanto emerso dai dati diffusi dall’Autorità generale per le statistiche (Gastat), secondo la quale l’incremento del tasso di inflazione deriva soprattutto dall’aumento dei prezzi di generi alimentari. È dall’inizio del 2022 che il regno del Golfo continua ad assistere a un aumento del tasso di inflazione, pari all'1,2 per cento a gennaio. Tuttavia, l’inflazione dell’Arabia Saudita risulta essere la più bassa tra i Paesi del G20. Al contempo, il Fondo monetario internazionale prevede che Riad assisterà a una crescita economica del 7,6 per cento nel 2022, dopo il 3,2 per cento registrato nel 2021. Secondo quanto riferisce lo Fmi, l’Arabia Saudita ha beneficiato della risalita dei prezzi del petrolio e nel 2023 è prevista una crescita del 3,7 per cento. (Res)