Libia: inviato Onu incontra a Sirte sindaci e dignitari della regione meridionale

- L'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily ha incontrato ieri sindaci e dignitari della regione meridionale nella città di Sirte. "Quanto sta accadendo nel Paese è avvenuto in molti Paesi in termini di crisi, ma la soluzione è sempre con persone che sono positivamente attive nella società", ha detto l'inviato. "Sono qui oggi per ascoltare le idee e i progetti appropriati dal vostro punto di vista di cittadini e funzionari per risolvere la crisi nella regione del sud", ha aggiunto, sottolineando che la regione meridionale deve "sostenere la stabilità, la pianificazione collettiva e l'intensificazione degli sforzi locali è l'unica soluzione". Secondo Bathily, il lavoro delle Nazioni Unite non può essere l'unica soluzione, ma è necessaria l'unificazione. Una delegazione della missione delle Nazioni Unite guidata da Bathily ha visitato ieri la città di Sebha e ha incontrato alcuni sindaci dei comuni della regione meridionale, scambiando opinioni su progetti e piani per sostenere la stabilità nel sud. (Lit)