Istruzione: Valditara, ora un piano "tagliaburocrazia"

- Un piano per sburocratizzare la scuola, dal fascicolo docente agli appalti. E' il prossimo obiettivo del ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, dopo lo sblocco del contratto scuola che consentirà a 1,2 milioni di dipendenti di avere entro dicembre gli arretrati dal 2019 e a regime i relativi aumenti. "Intendo agire su tre fronti: legislativo, regolamentare e procedimentale", perché, argomenta Valditara in una intervista a "Italia Oggi", così come "in altri settori si rivendica la necessità di uno Stato amico, anche la Scuola deve diventare una Scuola 'amica', cioè vicina ai cittadini e che sappia motivare chi ci lavora". E circa i retroscena relativi alla firma, dopo due settimane di trattative, di un contratto fermo da anni, Valditara dice: "La firma è frutto di un cambio di clima e di rapporti. Abbiamo avviato con i sindacati un dialogo molto costruttivo. E abbiamo fatto alcune proposte che consentiranno di arrivare ad avere un aumento medio di circa 120 euro al mese". Quanto alle pressioni della Ragioneria: "Nessuna pressione, replica il ministro, "così come non c'è mai stato sul tavolo l'ipotesi di un atto unilaterale per distribuire i fondi. Sarebbe stato contrario a questo nuovo approccio basato sul dialogo. Voler dare risposte immediate alla scuola è stata una precisa scelta politica". (segue) (Res)