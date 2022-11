Istruzione: Valditara, ora un piano "tagliaburocrazia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondi consistenti del Pnrr per l'edilizia rischiano di restare inutilizzati per i ritardi con cui sono stati attribuiti agli enti locali: "Siamo ben consapevoli della situazione in cui si trovano gli enti locali e del termine del 31 marzo. Ci siamo subito attivati con il ministero dell'economia per negoziate una proroga del termine nell'ambito delle milestones del Pnrr. Sono certo che riusciremo a trovare una soluzione, sommando la proroga consentita con gli indispensabili provvedimenti di semplificazione e velocizzazione che rendano più rapide le procedure, sempre nel rispetto dei principi del diritto europeo", ha concluso Valditara. (Res)