Imprese: Cuzzilla (Cida), una politica industriale oltre l'emergenza

- "Bisogna ridurre strutturalmente il cuneo fiscale contributivo, perché ormai è vitale per imprese e lavoratori. Non possiamo sprecare l'occasione del Pnrr, la cui attuazione va affidata a figure e metodo manageriale non solo per spendere bene le risorse a disposizione, ma anche per generare un effetto moltiplicatore sulla crescita e a beneficio dei giovani. Il mismatch si aggredisce con un forte investimento nelle competenze e sul rilancio di politiche attive e formazione, e l'Italia si deve dotare di una politica industriale degna di questo nome, che vada a braccetto con una rinnovata Pa, chiamata a sburocratizzarsi e ad aprirsi a innovazione e efficienza". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" Stefano Cuzzilla, alla sua prima assemblea, in scena oggi a Roma, da presidente della Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi pubblici e privati (aggrega un network di io federazioni che rappresentano circa i milione di dirigenti, conteggiati attraverso i Ccnl sottoscritti). Lo slogan scelto per l'evento 'Concreti nella realtà' indica già la nuova strada dell'era Cuzzilla: "Abbiamo imprese vivaci e una centralità geopolitica conquistata sul campo - spiega -. Eppure questo sistema non funziona come dovrebbe. Ecco, noi dobbiamo migliorare sul come facciamo le cose. E lo possiamo fare: un paese, come una persona, può cambiare il proprio destino". (segue) (Res)