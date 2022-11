Imprese: Cuzzilla (Cida), una politica industriale oltre l'emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuzzilla propone di muoversi lungo "tre assi, che valgono sia nel privato sia nel pubblico: metodo scientifico, primato della competenza, spinta all'innovazione. Su clima ed energia non possiamo non avere una strategia Paese, il nostro sistema sta accelerando nel segno della sostenibilità, in azienda cresce l'attenzione ai bilanci di sostenibilità, si diffonde la cultura della circolarità, aumenta del 5 per cento ogni anno la richiesta di manager dotati di competenze 'green'". "Serve quindi - continua - una politica industriale che accompagni e aiuti le imprese nel cambiamento, e una Pa performante dove i manager dotati di idee innovative trovino maggiori spazi senza essere soffocati dalla politica. La crisi demografica è drammatica, crescono gli over65, diminuiscono le persone in età attiva. Tutto ciò spinge a potenziare welfare, tutele delle donne lavoratrici, fiscalità di vantaggio a sostegno dei genitori. Questo è ragionare con un approccio scientifico". E sulle competenze: "È conseguenza immediata. Il Pil di una nazione o il fatturato di un'impresa non crescono per accidente, crescono perché hanno delle persone che li migliorano. Per questo su scuola e formazione dobbiamo tornare a investire, ma adottando un sistema di valutazione costante delle performance orientato verso l'alto. Discutiamo, va bene, di reddito di formazione, ma intanto non sprechiamo i 30 miliardi che il Pnrr mette su istruzione, università e ricerca", ha concluso Cuzzilla. (Res)