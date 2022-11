Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla lezione inaugurale sulla cura del verde capitolino finalizzata al reinserimento lavorativo di 35 detenuti giunti a fine pena, attraverso la partecipazione a progetti sui "lavori di pubblica utilità". Rebibbia, Nuovo Complesso Casa Circondariale "Raffaele Cinotti", via Raffaele Majetti, 70 (Ore 12)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori una delibera sulla riduzione dei canoni per gli impianti sportivi e mozioni varie. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (Ore 14)- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione del libro di Massimo D'Alema "A Mosca l'ultima volta. Viaggio con Enrico Berlinguer". Libreria Feltrinelli, Galleria Esedra, Via V. E. Orlando, 75 (Ore 18)– L'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor partecipa all'evento di sensibilizzazione del progetto "Liberation Route Europe's trails in Italy". Fondazione Museo della Shoah, via del Portico d'Ottavia 29 (Ore 9:30) (segue) (Rer)