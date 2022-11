Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa alla cerimonia di avvio dei progetti di reinserimento socio-lavorativo di detenuti previsti dal Protocollo d'intesa tra Roma Capitale e Ministero della Giustizia – DAP. Casa Circondariale di Rebibbia, via Raffaele Majetti, 70 (Ore 12)- L'assessora alle Politiche sociali e alla Salute Barbara Funari partecipa alla cerimonia di avvio dei progetti di reinserimento socio-lavorativo di detenuti previsti dal Protocollo d'intesa tra Roma Capitale e Ministero della Giustizia – DAP. Casa Circondariale di Rebibbia, Via Raffaele Maietti, 70 (Ore 12)– L'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor presenta l'iniziativa "Musei in Musica 2022", che si terrà sabato prossimo, 19 novembre. Musei Capitolini, Pinacoteca, Sala Pietro da Cortona, Campidoglio (Ore 12) (segue) (Rer)