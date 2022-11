Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L’assessora alla Transizione ecologica e trasformazione digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi, presenta il Piano per la Transizione ecologica di Civitavecchia 2022-2026, redatto in collaborazione con Sapienza Innovazione. Interverranno: Pino Musolino, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale; Livio De Santoli, Prorettore alla Sostenibilità, Sapienza Università di Roma; Antonio Rispoli, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Sapienza Università di Roma; Andrea Billi, Dipartimento di Scienze Politiche, Sapienza Università di Roma. Presso il porto di Civitavecchia, molo Vespucci, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-Settentrionale (Ore 10:30)– L'Assessore al Turismo ed Enti Locali Valentina Corrado partecipa all'evento "Per una parità condivisa. Presentazione del protocollo d'intesa tra Regione e Anci Lazio sulla parità di genere nell'amministrazione pubblica locale". L'evento si svolge a Roma presso la Sala Consiliare Città Metropolitana di Roma – Palazzo Valentini, Via Quattro Novembre, 119 (Ore 11). (Rer)