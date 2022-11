Famiglia: Roccella, un piano strategico per rilanciare la natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- . "Promuovere la famiglia e la maternità in tutte le politiche. È questo l'approccio trasversale che ha portato il nuovo esecutivo ad accendere i riflettori sulla natalità, primo tema del programma di governo. Ed è nostra intenzione mettere in campo un'azione strategica che coinvolga tutti i dicasteri, con interventi di taglio sia culturale sia economico". Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità chiamata da Giorgia Meloni a rilanciare la scommessa demografica in Italia, annuncia al "Sole 24 Ore" una strategia che punta alla ricostruzione di un welfare basato su un mix di scelte. In questa legislatura l'Italia si gioca la possibilità di invertire il trend delle nascite che l'ha portata sotto la soglia anche psicologica dei 400 mila nati: "Il peso specifico del mio ministero consiste in un'operazione di progettazione, coordinamento e stimolo: l'ottica è quella di sostenere una strategia complessiva del governo, per contrastare la denatalità e sostenere maternità e famiglia. Promuoveremo una sorta di Piano strategico per la natalità, inserendo misure concrete, in tutti i provvedimenti utili. Pensiamo a quanto appena fatto con la rimodulazione del Superbonus dove ha trovato posto un primo accenno di quoziente familiare". (segue) (Res)