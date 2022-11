Famiglia: Roccella, un piano strategico per rilanciare la natalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prossima tappa, in legge di Bilancio, - continua - sarà la revisione dell'assegno familiare. Concettualmente la misura è giusta ma penalizza le famiglie più numerose. Che in generale fino a oggi sono state letteralmente maltrattate dal Fisco. Lavorerò per rendere il sostegno proporzionale al numero dei figli: l'Osservatorio per l'assegno unico è convocato per il 29 novembre. La penalizzazione per i nuclei numerosi è stata tale che, anche per come è costruito l'isee, circa un milione di potenziali beneficiari ha scelto di rinunciare all'assegno". Quanto al Family Act: "Bisogna considerare che per molte di quelle misure non ci sono capitoli di bilancio e vanno approvati i decreti attuativi. C'è tanto di condivisibile ma serve una riflessione per ricalibrare il Family Act sulle nostre priorità". In merito, infine, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: "La natalità va di pari passo con lo sviluppo di un Paese, in termini certo di Pil ma anche di vitalità e di capacità di innovare. Ma se è la natalità il punto focale, è dalle donne - che di questi figli sono generatrici e dalla loro plena libertà di affermarsi anche nella maternità - che occorre ripartire. Serve una nuova rete di welfare che metta in pista tutti gli attori sociali e sostenga le neo mamme fin dal domicilio", ha concluso Roccella. (Res)