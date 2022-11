Migranti: Crosetto, adesso gli europei ci ascoltano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in partenza per Bruxelles, dove oggi incontrerà i suoi colleghi, "compreso quello francese". Prima però spiega alla "Stampa" che "il presidente Mattarella, con la telefonata a Macro, ha fatto, con la serietà che ne contraddistingue il mandato, il mestiere di capo dello Stato che interloquisce con un capo dello Stato". E non siamo isolati: "Ma perché dovremmo essere isolati se chiediamo una linea europea? Non vogliamo imporre niente se non un dialogo e un'analisi seri e definitivi. E chiunque si opponga, anche Ungheria e Polonia, sbaglia". "Noi sosteniamo - aggiunge - che sono i francesi a non rispettare gli accordi. Facciamo un tavolo per capire chi ha ragione e chi ha torto". Secondo il ministro "quello che è successo con la Francia ha anche motivazioni di politica interna francese. Per il resto non c'è alcun problema ma dialettica. Magari dura, ma sempre dialettica". L'Italia "non ha cercato l'incidente, ha solo detto: basta fare finta di nulla. Ognuno può giudicare il modo, giusto o sbagliato, ma Meloni ha detto: il problema va affrontato tutti insieme. Nessuno ha risposto e allora si è trovato la maniera per farsi ascoltare da tutti. Il presidente del Consiglio aveva un obiettivo: risolvere una questione non italiana, ma europea. E mi pare che sia un risultato al quale dovrebbe tenere intanto tutto il Parlamento italiano e poi anche gli Stati europei". (segue) (Res)