Migranti: Crosetto, adesso gli europei ci ascoltano (2)

- Lasciare una nave a largo è uno strano modo per risolvere la questione: "La Francia crede che sia strano. Per noi è una maniera con cui finalmente la questione è stata posta a tutta Europa. E ha fatto aprire il dibattito sul tema. Ora si stanno esprimendo tutti chiedendo una soluzione? Anche il Vaticano. È stato ricentralizzato un tema marginalizzato. E mentre era dimenticato noi abbiamo accolto oltre 40 mila persone e la Francia ha avuto soltanto 38 ricollocamenti". "Questo - argomenta Crosetto - non è un tema che finisce domani. Oggi discutiamo di cinquecento persone, fra qualche anno saranno 50 o 60 mila al giorno, lo dice l'evoluzione demografica dell'Africa e non ci sono le condizioni per sfamare tutte quelle persone. E quindi il fenomeno è destinato a deflagrare. Quindi, o si costruisce un percorso per quel tema e si può fare solo come Europa o non se ne esce". Risolvere la fame in Africa è un vasto programma: "Certo, ma bisogna occuparsene. E chiedersi perché l'Africa sia stata sfruttata e le ricchezze portate via. E magari chiedere anche chi è stato a farlo". Il ministro osserva infine che "servono percorsi organizzati, un governo dei flussi, che rispetti le persone in fuga e le tratti come esseri umani dall'inizio alla fine del loro percorso. Il che comprende anche un'integrazione dignitosa. Alcuni Paesi che danno patenti a tutti non sono buoni esempi in materia di integrazione", ha concluso Crosetto. (Res)