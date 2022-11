© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Francia è rimasto quasi stabile nel terzo trimestre del 2022, a 7,3 per cento, contro il 7,4 per cento dei tre mesi precedenti. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il numero di disoccupati tra agosto e settembre è stato di 2,25 milioni di persone, 17mila i meno rispetto al trimestre precedente.(Frp)