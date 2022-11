Emirati: ministra Giovani, nuove generazioni chiedono a media contenuti non solo intrattenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove generazioni in Medio Oriente chiedono di essere intrattenuti in una forma differente, con media incentrati su contenuti che possano rispondere alle “domande importanti della vita”, trovare soluzioni ai problemi della società, mostrare storie che siano aderenti alla vita reale. Questo il messaggio espresso dalla ministra di Stato per i Giovani degli Emirati, Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui, nel suo intervento all’apertura del Congresso globale dei media (Global media congress, Gmc) ad Abu Dhabi, dal titolo “Modellare il futuro dell’industria dei media” (Shaping the Future of the Media Industry). Parlando del ruolo dei media in un mondo in continua evoluzione tecnologica e delle proposte alle nuove generazioni, la ministra ha fatto presente che spesso si adeguano i contenuti alle richieste del pubblico. (segue) (Res)