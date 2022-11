Roma: comandante polizia locale, in strada 1.470 agenti al giorno, città enorme e non si vedono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili urbani a Roma impiegati quotidiamente sono circa 500 a turno, infatti "ci sono 1.470 agenti su tre turni solo per i servizi di polizia stradale. Un numero al quale devono essere detratte le assenze fisiologiche". Lo ha detto il comandante della polizia locale di Roma, Ugo Angeloni, in una intervista al quotidiano "Il Corriere della Sera". "A Roma niente di quello che si fa può essere considerato sufficiente - ha aggiunto -. Posso però dire che quando sono stato nominato, il Corpo aveva un organico inferiore alle 5.745 unità attuali, compresi 100 nuovi assunti. E menomale che ci sono". E agli agenti che restano in ufficio variano dal 60 al 70 per cento. "È un aspetto che si può perfezionare - sottolinea Angeloni - anche con il ricorso massiccio a strumenti tecnologici e alla semplificazione delle istruttorie. Quel 60 per cento si porta un ufficio attività da gestire, atti da seguire fino in fondo. Basti pensare al tempo che serve anche solo per un sequestro di merce abbandonata su un marciapiede da un ambulante abusivo. I servizi esterni poi comportano un enorme volume di lavoro in ufficio", conclude il comandante. (Rer)