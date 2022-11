Libia: presidente parlamento discute con ambasciatore francese degli sviluppi della situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della camera dei rappresentanti di Tobruk in Libia, Aguila Saleh, ha incontrato ieri, nel suo ufficio nella città di Al Qubba, l'ambasciatore francese in Libia, Mostafa Mihraje , per discutere degli sviluppi della situazione in Libia. Lo ha riferito il portavoce del parlamento, Abdullah Blihaq, in un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook, affermando che le parti hanno discusso i percorsi politico e costituzionale per tenere al più presto le elezioni. L'incontro tra le due parti è il primo da quando l'ambasciatore francese ha assunto le sue funzioni meno di un mese fa. (Lit)