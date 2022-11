Regno Unito: disoccupazione sale al 3,6 per cento nel trimestre fra luglio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è leggermente aumentato al 3,6 per cento nel trimestre che si è concluso a settembre, rispetto al 3,5 per cento registrato nel trimestre che si è concluso ad agosto. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’istituto statistico britannico (Ons), secondo cui tuttavia nel medesimo periodo si è assistito a un aumento dei salari a un ritmo più marcato rispetto al periodo pre pandemico, ma un tasso che resta comunque inferiore rispetto all’aumento del costo della vita. Se adeguati all'aumento dei prezzi, i salari sono diminuiti del 2,7 per cento nei primi nove mesi del 2022. (Rel)