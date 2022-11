Emirati: utile netto Adnoc Drilling in aumento del 6 per cento in terzo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Adnoc Drilling, la maggiore società di perforazione del Medio Oriente per dimensione di piattaforme, ha riportato un aumento dell’utile netto del 6 per cento nel terzo trimestre del 2022 per un totale di 189 milioni di dollari. Lo ha riferito la stessa società in una dichiarazione diffusa dal quotidiano emiratino “The National”. I ricavi durante il periodo sono aumentati del 17 per cento su base annua a 671 milioni di dollari, trainati principalmente dai segmenti dei servizi onshore e petroliferi. "I nostri ottimi risultati di nove mesi sono stati sostenuti dalla coerente esecuzione delle nostre priorità strategiche mentre continuiamo a dimostrare il nostro valore come operatore affidabile ed efficiente e leader nel settore", ha affermato Abdulrahman Al Seiari, amministratore delegato di Adnoc Drilling. (Res)