Ucraina: Ukrenergo, attacchi russi distruggono impianto che forniva elettricità a Kherson e Mykolaiv

- Gli attacchi delle forze russe hanno distrutto un impianto energetico che forniva elettricità alle regioni di Kherson e a gran parte di quella di Mykolaiv. È quanto riferito dal presidente dell'operatore ucraino dell'elettricità Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi. "L'impianto energetico che riforniva di energia l'intera riva destra della regione di Kherson e gran parte della regione di Mykolaiv, è stato praticamente distrutto. Non esiste più. Due autotrasformatori, ciascuno del peso di 250 tonnellate, sono esplosi", ha scritto Kudrytskyi su Facebook. Come ha osservato il presidente di Ukrenergo, la maggior parte della regione di Kherson liberata dall'occupazione russa resta senza corrente elettrica dallo scorso 6 novembre, e la società sta facendo tutto il possibile per ripristinare le forniture il più rapidamente possibile. (Kiu)