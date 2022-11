G20: Xi, necessari rispetto e cooperazione per affrontare problematiche globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale dovrebbe affrontare le problematiche emerse nel panorama globale all’insegna di cooperazione e rispetto reciproco, resistendo alla creazione di “cerchie chiuse ed esclusive”. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, intervenendo alla prima sessione del vertice dei leader del G20 a Bali, in Indonesia. La progressiva fragilità dell’economia mondiale, il panorama geopolitico “teso” e una governance globale “seriamente inadeguata” pongono “sfide formidabili al nostro sviluppo”, ha dichiarato Xi, secondo cui è necessario “cercare un terreno comune, accantonando le divergenze”. Il presidente cinese, riporta l’agenzia di stampa “Xinhua”, ha paventato i rischi associati alla “politica del blocco” e alla “mentalità da Guerra fredda”, ritenuta non più conforme alla tendenza dei tempi. “La divisione e lo scontro non servono gli interessi di nessuno. Solidarietà e sviluppo comune sono le scelte giuste da compiere. È necessario promuovere uno sviluppo globale più inclusivo, (dato che) lo sviluppo è reale solo se condiviso. Ogni Paese aspira ad una vita migliore e la modernizzazione non è un privilegio riservato a un singolo Paese”, ha aggiunto Xi, sollecitando “i pionieri nello sviluppo” ad assumersi le loro responsabilità e a fare del loro meglio per contribuire alla causa dello sviluppo globale. (Fim)