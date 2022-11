Arabia Saudita-Turchia: principe ereditario incontra presidente Erdogan a margine del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere delle relazioni bilaterali e delle prospettive di cooperazione in diversi ambiti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo la quale l’incontro è avvenuto a margine del G20 in corso a Bali, in Indonesia. I due hanno inoltre parlato di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. All’incontro hanno partecipato anche i ministri degli Esteri di Arabia Saudita e Turchia, rispettivamente Faisal bin Farhan e Mevlut Cavusoglu. (Res)