Ucraina: Sunak, Russia ponga fine a questa "guerra barbarica"

- La Russia deve ritirare le sue truppe dall’Ucraina “e porre fine a questa guerra barbarica ". Lo ha detto il primo ministro britannico, Rishi Sunak, nel suo intervento durante la riunione plenaria del summit del G20 in corso a Bali, in Indonesia. Sunak affermato che "i Paesi non dovrebbero invadere i loro vicini”, condannando le azioni della Russia. Sunak, che ha parlato dinnanzi al ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov – che rappresenta Mosca ai lavori del vertice – ha detto che il conflitto sta peggiorando le sfide economiche globali. Il primo ministro britannico, inoltre, ha criticato il presidente russo Vladimir Putin per aver deciso di non partecipare al summit, affermando che "forse se lo avesse fatto, saremmo potuti andare avanti con sistemare le cose". (Rel)