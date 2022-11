Superbonus: Bitonci, limite Isee 15 mila euro non funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo positivo questo ampliamento anche se con limiti di reddito assolutamente bassi, 15 mila euro di reddito anche se calcolato come quoziente familiare. Io penso che in fase di conversione si potrà lavorare su questo limite perché così basso sicuramente non funziona". E' quanto ha affermato Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, su Cusano Italia Tv. "Però le storture sono assolutamente evidenti dai un beneficio di questo tipo, in cui non c'è una delle leggi fondamentali cioè il contrasto di interesse che è uno degli elementi fondamentali nei bonus e nella lotta anche all'evasione", ha aggiunto.(Rin)