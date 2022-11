Slovenia-Croazia: Fajon, controlli ai confini possibili anche dopo ingresso Zagabria in area Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di necessità la Slovenia introdurrà dei controlli alla frontiera con la Croazia anche dopo il suo ingresso nell'area Schengen. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri slovena, Tanja Fajon, dopo la riunione di ieri con gli omologhi dell'Unione europea a Bruxelles. Secondo la stampa locale, Fajon ha detto che il governo di Lubiana è pronto a introdurre controlli al confine con la Croazia anche dopo l'ingresso di Zagabria nell'area Schengen, previsto per il primo gennaio 2023, se "ciò si renderà necessario in caso di forte pressione migratoria". "La Slovenia è pronta a introdurre controlli all'interno dell'area Schengen poiché non vuole diventare una sorta di sacca per rifugiati e migranti", ha detto Fajon, sottolineando che Lubiana appoggia l'ingresso della Croazia nell'area Schengen. Dopo il parere positivo del Parlamento europeo arrivato la scorsa settimana, i ministri dell'Interno degli Stati membri dell'area Schengen decideranno nella riunione del 9 dicembre se dare il via libera all'ingresso della Croazia nello spazio. (Seb)